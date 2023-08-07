Семшов: «Пока «Зенит» не нащупал ту чемпионскую игру, которая была у команды»

Бывший игрок «Динамо», «Торпедо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался о сложном старте «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Пока «Зенит» не нащупал ту чемпионскую игру, которая была у команды. Ушли Малком и Кузяев, поэтому нужно время, чтобы их кто-то заменил. Безусловно будут приобретения. Руководство видит, где есть недочёты. Когда «Зенит» наберёт форму, он будет вверху турнирной таблицы», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, тренерский штаб сможет найти необходимый ресурс для того, чтобы встряхнуть петербургский клуб, отметив также, что новичкам «Зенита» нужно время для адаптации. По словам наставника «Чайки», «сине-бело-голубые» не имеет право на потерю очков в текущей ситуации.

Напомним, что после трёх туров действующие чемпионы России набрали лишь четыре очка, занимая седьмое место в турнирной таблице.