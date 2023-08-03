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Колыванов: «Не уверен, что у «Зенита» и «Динамо» получится показать быстрый атакующий футбол»

03 Августа 2023 • 09:21 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче третьего тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Зенитом».

Эксперт не уверен, что в предстоящей встрече команды сумеют показать привычный для себя быстрый и атакующий футбол, так как во втором туре и «Зенит», и «Динамо» выглядели не самым лучшим образом. Напомним, на прошлой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а динамовцы поделили очки с «Крыльями Советов» (3:3).

«Зенит» всё же по классу — лидер нашего чемпионата, хотя какие-то волнения в команде сейчас присутствуют.

«Динамо» должно понимать, что против «Зенита» надо выходить и отдавать все силы, даже больше, чтобы победить. А у команды как-то моментами — то ничего игра, то какой-то спад идёт», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 6 августа в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Игорь Колыванов
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