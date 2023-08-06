Мостовой: «Спартак» на кураже, они будут конкурентом «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах «красно-белых» на старте чемпионата России.

«Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков из девяти возможных. «Зенит» (4 очка) на текущий момент располагается на шестой позиции, но у команды Сергея Семака есть игра в запасе.

6 августа «Зенит» в рамках третьего тура РПЛ примет у себя «Динамо». Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по мск.