Генеральный директор «Динамо» оценил возможность ухода Захаряна

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров оценил вероятность ухода полузащитника Арсена Захаряна.

«Рассматривать будем, конечно. Мы рассматриваем предложения. Такие дела не нуждаются в публичной огласке. Какова вероятность его ухода? 50 на 50», — заявил работник московского коллектива, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также Пивоваров поздравил Арсена с победным голом в недавнем матче Кубка России против «Краснодара», который закончился со счётом 4:3.

В нынешнем сезоне Захарян провёл пять игр во всех состязаниях, забив два гола при одном ассисте. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.