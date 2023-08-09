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Генеральный директор «Динамо» оценил возможность ухода Захаряна

09 Августа 2023 • 23:40 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров оценил вероятность ухода полузащитника Арсена Захаряна.

«Рассматривать будем, конечно. Мы рассматриваем предложения. Такие дела не нуждаются в публичной огласке. Какова вероятность его ухода? 50 на 50», — заявил работник московского коллектива, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также Пивоваров поздравил Арсена с победным голом в недавнем матче Кубка России против «Краснодара», который закончился со счётом 4:3.

В нынешнем сезоне Захарян провёл пять игр во всех состязаниях, забив два гола при одном ассисте. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров Давид Захарян
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