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Борис Игнатьев — о фоле Барриоса: «Это твёрдая жёлтая карточка и не более того» эксклюзив

07 Августа 2023 • 16:03 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (3:2).

- Как оцените удаление Барриоса на 92-й минуте?

- Я не судья, а в последнее время я практически ничего не понимаю в вопросах арбитров, исходя из посылов самих же рефери. Раньше я бы взял на себя какую ответственность в оценке решения судьи, сейчас этого делать не очень хочется. Мне кажется, желтой карточки было бы достаточно, если абстрагироваться от той конкретной ситуации.

- А с моральной точки зрения как можете оценить поступок колумбийца?

- Сломать соперника можно в любой ситуации. Он делал всё, чтобы сорвать ту атаку. В момент фола у меня сердце не ёкнуло. Это твёрдая жёлтая карточка и не более того. Зритель же у нас ходит, чтобы посмотреть на футболистов. Болельщик приходит на Барриоса, а мы же хотим поднять популярность? Если даешь красную карточку, то игрок не участвует в следующих матчах. Я сейчас говорю безотносительно конкретных фамилий. Хоть Барриос, хоть Петров или Сидоров. Народ хочет видеть на поле своих героев. Звучные имена притягивают людей на трибуны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев Вильмар Барриос
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