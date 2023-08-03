Игонин уверен, что «Динамо» может доставить «Зениту» проблем

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин уверен, что грядущий соперник питерцев в РПЛ в лице «Динамо» может доставить команде Сергея Семака проблемы.

«Динамо» может что-то противопоставить «Зениту», не стоит сбрасывать со счетов исполнителей в составе «бело-голубых». Плюс у противостояния между клубами есть история, эмоции будут и случиться на поле может что угодно», - рассуждает Игонин для «РБ Спорт», добавляя, что сейчас у «Динамо» глубокие перестроения, которые требуют времени.

Напомним, что в новом сезоне динамовцы при Марцеле Личке ещё ни разу не побеждали. Клуб идёт на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с одним баллом в активе.

У «Зенита», к слову, на скамейке из-за удаления будет отсутствовать главный тренер Сергей Семак.