Гафин: Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна в столичном клубе.

Спортивный деятель отметил к игроку есть предметный интерес в качестве предложений, есть интерес на словах, но если будет предложение, которое удовлетворит все стороны, то в команде пойдут на встрече мечте Арсена.

«Были ли такие предложения, которые нас не устроили? Я ответил на ваш вопрос. Если Арсен играет в московском «Динамо», значит, они были», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что к динамовцу проявляют интерес итальянские, французские и нидерландские команды.