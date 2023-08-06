Центральный матч третьего тура Премьер-лиги принимает Санкт-Петербург. «Зенит» и «Динамо» забили по быстрому голу на стартовых минутах поединка. Спустя 100 секунд после стартового свистка гости провели быструю атаки после обрезки Роберта Ренана, и Константин Тюкавин у линии вратарской отправил мяч в сетку, получив мяч от Николя Нгамалё. Соперник ответил плотным прострелом Матео Кассьерры с левого края штрафной, Фабиан Бальбуэна оказался на пути мяча, и круглый срикошетил впритирку с дальней штангой.

1:1 на табло, видеофрагменты голевых атак - вашему вниманию. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.