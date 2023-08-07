Хлестов: «Зенит» будет основным претендентом на золото

Бывший игрок столичного «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о чемпионских перспективах петербургского «Зенита» после сложного старта сезона.

«Станет он чемпионом или нет, не знаю, но, естественно, будет основным претендентом. Хотелось бы, конечно, чтобы и «Спартак» претендовал на титул, чтобы что-то сделал для болельщиков, порадовал их», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, потеря Малкома стала причиной обрушения костяка состава «сине-бело-голубых», отметив при этом, что в недавнем поединке против «Динамо» подопечные Сергея Семака показывали более комбинационный футбол.

Напомним, что «Зенит» набрал лишь четыре очка после трёх туров чемпионата. Первый домашний матч в рамках Премьер-лиги «сине-бело-голубые» проиграли со счётом 2:3.