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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил шансы Тюкавина стать лучшим бомбардиром РПЛ

07 Августа 2023 • 14:22 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы форварда «Динамо» Константина Тюкавина стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

«Тюкавин хочет играть, забивать и показывать себя во всей красе. У Константина есть все возможности, чтобы забить много голов в этом сезоне, он готов к этому, но нужно помнить, что нападающий — позиция зависимая», — заявил экс-игрок «Аякса» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, бонус за выигрыш бомбардирской гонки, прописанный в контракте Тюкавина, является хорошей мотивацией для молодого футболиста. Как считает Булыкин, если партнёры будут выдавать качественные передачи Константину, то у него будут хорошие шансы стать лучшим бомбардиром сезона.

Напомним, что после трёх туров Российской премьер-лиги Константин Тюкавин делит первое место в гонке бомбардиров с Фёдором Чаловым. На счету обоих игроков по три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Константин Тюкавин
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