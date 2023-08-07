Булыкин оценил шансы Тюкавина стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы форварда «Динамо» Константина Тюкавина стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

«Тюкавин хочет играть, забивать и показывать себя во всей красе. У Константина есть все возможности, чтобы забить много голов в этом сезоне, он готов к этому, но нужно помнить, что нападающий — позиция зависимая», — заявил экс-игрок «Аякса» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, бонус за выигрыш бомбардирской гонки, прописанный в контракте Тюкавина, является хорошей мотивацией для молодого футболиста. Как считает Булыкин, если партнёры будут выдавать качественные передачи Константину, то у него будут хорошие шансы стать лучшим бомбардиром сезона.

Напомним, что после трёх туров Российской премьер-лиги Константин Тюкавин делит первое место в гонке бомбардиров с Фёдором Чаловым. На счету обоих игроков по три гола.