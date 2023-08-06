В «Динамо» заявили, что у клубов есть интерес к Тюкавину

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего Константина Тюкавина в столичном клубе.

«У клубов есть интерес к Тюкавину и ко многим другим игрокам московского «Динамо». Это говорит о том, что у нас хорошие и качественные футболисты», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Контракт форварда с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня следующего года, однако он автоматически будет продлён на один сезон при выполнении определенных условий.

Сегодня, 6 августа, Тюкавин помог одержать победу над питерским «Зенитом» (3:2) в рамках третьего тура РПЛ, отметившись дублем.