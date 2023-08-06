Колыванов – о победе «Динамо»: Обыграть «Зенит» на выезде — дорогого стоит

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о победе столичного клуба над питерским «Зенитом» (3:2) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России поздравил команду, ведь в начале сезона на нее вылилось много негатива.

«Что вот и в чемпионате команда первый матч проиграла, и в КР. Но вот теперь такой успех. Обыграть «Зенит» на выезде — дорогого стоит», - приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

В составе «Динамо» дублем отметился Константин Тюкавин, а первую победу в сезоне принес вышедший на замену Вячеслав Грулёв на 94-й минуте.