Гранат дал совет Захаряну

Бывший динамовец Владимир Гранат дал совет молодому игроку «бело-голубых» Арсену Захаряну, будущее которого обсуждается едва ли не каждый день.

«Если он не видит себя в каком-то другом российском клубе, то ему стоит продлить контракт с «Динамо» и прогрессировать вместе с командой. При Личке он прогрессирует», - делится Гранат для «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно о срыве трансфера Захаряна в римский «Лацио». Контракт 20-летнего футболиста с «бело-голубыми» закончится уже по окончании текущего сезона.

В рамках второго тура РПЛ Захарян отметился голом и ассистом в матче против «Крыльев Советов» (3:3).