Смородская: У «Динамо» есть шансы в игре с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о предстоящем матче третьего тура РПЛ, в котором «Зенит» примет «Динамо».

Спортивный деятель отметила, что у столичного клуба есть шансы на успех, ведь все проигрывают, в том числе и чемпионы.

«Надо только придумать ходы: как играть против сильной команды. И это задача тренера. Но тренер «Динамо», честно говоря, своей работой меня не впечатляет», -приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 6 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.