Грулёв: «С каждой игрой делаем шаг вперед, набираем физические кондиции»

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Зенитом» (3:2).

- Не сказал бы, что я герой. Эмоции положительные, естественно. Но хотелось бы отметить в первую очередь всю команду, потому что ребята бились, старались, показывали неплохую игру. Очень рады, что добились первой победы в сезоне.

- Как этот матч шел для «Динамо»? Была же разность впечатлений?

- Да, соглашусь с вами, начали хорошо, забили гол. Потом «Зенит» перехватил инициативу. Интересная игра была со стороны обеих команд. Болельщикам, наверное, было интересно следить. Но я считаю, игра могла качнуться в нашу или их пользу. Я счастлив, что игра так сложилась.

- Давил «Зенит», и почти весь второй тайм «Динамо» проводило в обороне. Когда «Зенит» сравнял, казалось, что у вас уже нет сил побежать в атаку. Откуда они взялись?

- Мы достаточно серьезно работали на протяжении всей недели. Конечно, силы уже покидали. Тем более, «Зенит» - классная команда с топ-подбором игроков.

- Были ли мысли, что фол Барриоса может быть наказан карточкой?

- Я был рядом, ассистент с ВАРа подсказал, что была красная. Надо пересмотреть.

- А если бы ВАРа не было, закралась ли идея просить у арбитра карточку за этот фол?

- Не знаю, сложно сказать, было или нет.

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- Как был гол забит?

- Главное, что забит, а там уже нет разницы, какой частью тела. Отмечу Лаксальта, топ-прострел на дальнюю.

- Можно сказать, что, победив первый раз в сезоне, вы почувствовали требования Лички, какое-то настроение, что что-то обрели в этом матче?

- Я считаю, что мы с каждой игрой делаем шаг вперед, набираем физические кондиции. Надеюсь, что с каждым матчем будем играть лучше.

- Успели как-то поздравить Тюкавина с дублем?

- Только игра закончилась, еще не разговаривали, сейчас в раздевалку пойдем, поподкалываем друг друга. Игра через два дня на третий с «Краснодаром».