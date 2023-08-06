Шунин: «Делаем то, что требует тренер»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал успех своего клуба в игре с питерским «Зенитом» - москвичи обыграли действующего чемпиона страны со счетом 3:2. По словам Шунина, ключом к успеху является готовность игроков полностью прислушиваться и следовать наставлениям главного тренера команды.

- Тренер сказал: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но играть будете так, как я вижу футбол — разыгрывать, с мячом. Поэтому либо вы будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие футболисты». Поэтому мы стараемся делать то, что говорит тренер, и двигаемся вперед, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московский клуб примет дома калининградскую «Балтику».