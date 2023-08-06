Иван Сергеев: «Всё впереди, это только старт сезона»

Питерский «Зенит» весьма средне начал сезон - одна победа, одна ничья и одно поражение, которое случилось в третьем туре и на своем поле, в игре против московского «Динамо». Нападающий питерского клуба Иван Сергеев, выступающий в «Зените» с января 2022 года, считает, что поклонникам его команды рано отчаиваться - он обещал набрать крейсерский ход позже, по мере развития чемпионата.

- Это старт сезона, все впереди еще. Поменяется еще все. Сделаем выводы, исправим ошибки. Больше такого нелепого поражения не будет, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Факелом».