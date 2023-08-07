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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коновалов: «Зениту» в этом сезоне будет не так легко, как в прошлом» эксклюзив

07 Августа 2023 • 16:10 Комментировать
Краснодар
1:0
Пари НН
окончен

Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самых интересных результатах третьего тура РПЛ.

- Какие результаты удивили больше всего в этом туре?

- Победа «Динамо» над «Зенитом». Непредсказуемый результат получился с учетом того, что «бело-голубые» начали чемпионат не очень хорошо. Как и «Зенит». Питерцам в этом сезоне не будет так легко, как в прошлом. Это видно сейчас.

- У команды Семака прослеживаются большие проблемы в обороне, притом, что команда потеряла игроков середины поля и нападения. Почему?

- Раньше «Зенит» больше владел инициативой, больше контролировал мяч и больше играл в атаке, поэтому и моментов у своих ворот почти не имел. А сейчас их стало возникать больше. Соответственно все проблемы сразу стали видны.

- Что касается «Динамо», какое впечатление производит эта команда в начале чемпионата?

- Судя по игре с «Зенитом», потенциал есть, и он достаточно высокий. Я верю, что с Личкой будет результат, и команда на этой позитивной ноте продолжит набирать очки.

- Не исключаете, что питерцы и дальше будут буксовать, потому что среди ближайших соперников и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив»?

- «Зенит» все равно лучшая команда нашего чемпионата. Просто в этом сезоне они пойдут не такой победной поступью, как в прошлом, в силу разных причин. Чемпионат становится интереснее, потому что у нас не один лидер.

- Пока их два. «Спартак» с «Краснодаром». Эти клубы не потеряли очков на старте сезона. Какая команда по игре вам больше нравится сейчас?

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- «Краснодар» понравился во встрече с «Динамо». Он придерживается своей философии футбола, как и «Спартак». Старается играть в атакующий футбол. Всегда приятно смотреть, как они играют. Команда Абаскаля радует тем, что много забивает. Но огорчает, что пропускает. Получается, нужно как можно больше забить, чтобы выиграть.

- Сегодня «Спартак» подписал защитника Олега Рябчука. Теперь дела в обороне наладятся?

- Будем надеяться, потому что покупки были разные и не всегда хорошие. Посмотрим Рябчука в деле. Интересно, что это за футболист и как он впишется в команду. Постоянные смены оборонительной линии не могут положительно влиять на игру в защите.

- «Крылья Советов» обыграли «Ростов» 5:1. Это большая неожиданность для вас?

- Это для всех неожиданность. Самарцы понравились и особенно их голы. Там сейчас появляются молодые ребята. Они неплохо стартовали и больше всех наделали шуму. Но у них молодой коллектив, а молодости свойственная нестабильность. Надеюсь, стабильность придет, и они поборются за высокие места.

- ЦСКА разгромил «Локомотив», хотя гости были фаворитами. Какой вывод можно из этого сделать?

- Я думаю, все дело в удачной игре «армейцев». «Железнодорожники» неплохо начали матч, а потом пропустили. ЦСКА стал забивать, причем красивые мячи. «Локомотив» надломился психологически и уже не смог переломить результат. Не думаю, что стоит делать серьезные выводы. У гостей хорошая, укомплектованная команда, которая себя еще проявит.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Андрей Коновалов
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