Минин назвал точный счёт матча «Зенит» - «Динамо»

Футбольный комментатор Станислав Минин поделился прогнозом на матч третьего тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Динамо».

«Мне кажется, что «Динамо» пропустит три гола. Забьет ли «Динамо»? Там есть акцент на атаку, хорошие исполнители. Я думаю — 3:1 «Зенит» победит», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом туре оба коллектива добыли лишь по одному очку. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а команда Сергея Семака не смогла одолеть «Ростов» (1:1).

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 6 августа. Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.