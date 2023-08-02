Радимов — о «Динамо»: «Очень слабая игра в обороне»

Российский тренер Владислав Радимов поделился мнением об игре «Динамо» под руководством Марцела Лички.

«Пропускать три гола в каждом матче и претендовать на медали — несовместимо! Очень слабая игра в обороне, ну и вратарская линия традиционно подводит. Уже давно эти проблемы», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

После двух туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало всего одно очко и занимает 12-ю строчку. В предстоящем поединке «бело-голубые» будут гостить в Санкт-Петербурге у «Зенита». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что в первых двух матчах команда Лички пропустила шесть голов.