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Смолов — об игре «Динамо»: «Вижу улучшения и полон оптимизма»

30 Июля 2023 • 15:20 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов поделился комментарием об игре «Динамо» после матча второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:3).

«Вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма. Адаптация к новому тренировочному процессу проходит не за одну-две недели. Думаю, что будут улучшения, и мы сможем физически выдерживать весь матч», — приводит слова Смолова пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, в матче с «Крыльями Советов» динамовцы вели в счете 3:1, но в конце второго тайма пропустили два мяча и упустили победу.

В нынешнем сезоне 33-летний Смолов принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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