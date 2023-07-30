Капленко высказался об интересе со стороны «Динамо»

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко высказался о новости, что в его услугах заинтересовано московское «Динамо».

Игрок отметил, что отреагировал на эту информацию спокойно.

«Конечно, мне это льстит. Новость приятная, но пока не знаю», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего белорусского футболиста с уральским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в двух матчах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.