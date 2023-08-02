Агент Чистякова: «К счастью, всё обошлось»

Андрей Талаев, представитель защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о травме футболиста.

«К счастью, всё обошлось. Пару дней у него уйдёт на восстановление, будет делать процедуры», — заявил агент игрока российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, Чистяков будет в заявке Сергея Семака на предстоящий матч Премьер-лиги против «Динамо».

Напомним, что Дмитрий получил повреждение в недавнем матче чемпионата с «Ростовом» и был заменён уже на 17-й минуте на Страхиню Эраковича. В нынешнем сезоне Чистяков провёл все четыре матча «сине-бело-голубых» в основном составе.