Смолов забил девятый гол «Крыльям» в РПЛ, столько же он забивал только одному клубу

Форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов в субботнем матче против самарских «Крыльев Советов» (3:3) поразил ворота команды оппонентов. Как сообщает Opta Sports, этот гол стал для Смолова девятым в ворота «Крыльев» в рамках РПЛ за всю карьеру.

Столько же известный форвард забивал только одному клубу РПЛ – екатеринбургскому «Уралу».

Ранее мы сообщали, что прошедший матч стал для Смолова 300-м в рамках РПЛ.

Напомним, что в следующем туре Премьер-лиги динамовцы встретятся в гостях с действующим чемпионом России – питерским «Зенитом».

Личке не везёт: «Динамо» в концовке с пенальти упустило победу над «Крыльями Советов»