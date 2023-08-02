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Пименов: «Мечта — стать спортивным директором в «Динамо»

02 Августа 2023 • 10:55 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов заявил, что хотел бы поработать в московском клубе в должности спортивного директора.

По словам Пименова, в обязанности спортивного директора входит создание команды, которая будет сильнее чемпиона РПЛ последних пяти лет «Зенита».

«Мечта — стать спортивным директором. Не генеральным. Генеральный директор должен зарабатывать деньги, а спортивный — поддерживать коммуникацию между игроками, тренерским штабом и руководством», — цитирует Пименова RT.

Напомним, Пименов выступал за «Динамо» с 2007 по 2009 год. Также в карьере футболиста были «Локомотив», «Алания», французский «Мец» и минское «Динамо».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 6 августа против «Зенита». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов
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