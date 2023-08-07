Орещук: «Зенит» всё равно будет чемпионом»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук не сомневается в чемпионстве петербургского «Зенита».

«Мне кажется, «Зенит» всё равно будет чемпионом — и в этом сезоне, и в ближайшие пару лет», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, главным аргументом для очередной защиты титула является качественный подбор футболистов, которого нет ни у одного клуба Премьер-лиги. Также Орещук считает, что руководство «Зенита» сможет усилить состав после ухода Малкома.

Напомним, что «сине-бело-голубые» набрали лишь четыре очка в трёх играх Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака на пять очков отстают от «Спартака» и «Краснодара».