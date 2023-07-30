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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер сборной России Игнатьев считает, что у «Зенита» разрушилась игровая структура

30 Июля 2023 • 10:13 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре «Зенита» в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По мнению специалиста, «Ростов» имел все шансы одержать победу в этой игре. Игнатьев отметил, что после потерь Малкома, Далера Кузяева и Вендела у «Зенита» разрушилась игровая структура.  

«У «Зенита» пришли новые, Семаку с ними надо познакомиться, и их органично вписать в командные взаимодействия.

Я бы не стал кричать «Караул!» и говорить, что «Зенит» отдаёт бразды правления в чемпионате, но психологическая уверенность в том, что с ними можно и нужно играть, у команд будет расти», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом пяти последних сезонов подряд. В двух турах текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» набрали четыре очка и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Борис Игнатьев
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