Бывший тренер сборной России Игнатьев считает, что у «Зенита» разрушилась игровая структура

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре «Зенита» в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По мнению специалиста, «Ростов» имел все шансы одержать победу в этой игре. Игнатьев отметил, что после потерь Малкома, Далера Кузяева и Вендела у «Зенита» разрушилась игровая структура.

«У «Зенита» пришли новые, Семаку с ними надо познакомиться, и их органично вписать в командные взаимодействия.

Я бы не стал кричать «Караул!» и говорить, что «Зенит» отдаёт бразды правления в чемпионате, но психологическая уверенность в том, что с ними можно и нужно играть, у команд будет расти», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом пяти последних сезонов подряд. В двух турах текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» набрали четыре очка и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.