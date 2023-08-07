Терёхин: «У «Динамо» сильнейшая атака в этом году»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура чемпионата России.

Эксперт заявил, что большое количество забитых мячей в прошедшей встрече его не удивило. Терёхин похвалил «бело-голубых» за игру в атаке, так как при ничейном результате «Динамо» не стало отсиживаться в обороне и сумело забить победный мяч.

«Играли две хорошие команды, которые и сами играют и другим дают. Что касается динамовцев, то у них сильнейшая атака в этом году. При счёте 2:2 они не стали отсиживаться в обороне и пошли в атаку. Проявили характер футболисты», — цитирует Терёхина Rusfootball.info.

Благодаря этой победе динамовцы поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по очкам с «Зенитом». Свой следующий матч «Динамо» проведёт 9 августа против «Краснодара» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.