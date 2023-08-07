Терёхин: «Сейчас «Зениту» будет тяжелее»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин оценил перспективы петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Сейчас им будет тяжелее. Нужно искать замену Малкому и другим ушедшим футболистам. Тем интереснее будет чемпионат. С отрывом и досрочно «Зениту» тяжеловато будет завоевать чемпионство», — заявил экс-игрок российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, такая конкуренция за чемпионский титул станет плюсом для болельщиков, отметив усиления «Спартака» и хорошую игру ЦСКА с «Краснодаром».

Напомним, что после трёх туров «Зенит» набрал лишь четыре очка в турнирной таблице, отставая на пять баллов от лидирующих «Спартака» и «Краснодара».