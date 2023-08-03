Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей третьего тура РПЛ.

- «Краснодар» примет «Пари НН». Он сумеет сохранить лидерство в таблице?

- Мне кажется, сохранит. Южане сейчас на подъеме, а нижегородцы не очень хорошо выглядят на старте сезона, хотя и стараются. Тем более «быки» будут играть дома, так что у них все шансы взять три очка.

- Чего ждать от матча «Крылья Советов» - «Ростов»?

- Сложно прогнозировать. Самарцы неплохо выглядят сейчас, они смогли вырвать ничью в хорошем матче с «Динамо». Плюс они будут играть в родных стенах и активно набирают обороты. Ростовчане провели первые два матча дома и выглядели тоже неплохо. Но у них сейчас начали выходить на поле только что заявленные футболисты. Очень много неясностей. Поэтому и трудно определить, каким может быть результат. Мне кажется, шансы на победу равны, но ничья будет вряд ли.

- Насколько сложно «Спартаку» придется в Казани?

- Там всем сложно играть. «Рубин» мотивирован, он хорошо подготовлен функционально. Тем не менее, «Спартак» сейчас в очень хорошем состоянии и показывает неплохую игру. Но команда в последнее время не стабильна, если смотреть на длинной дистанции. Может выдать хороший матч, а потом идет необоснованный спад. Но на данный момент я бы однозначно отдал предпочтение «красно-белым».

- В матче «Оренбург» - «Урал» на чьей стороне ваши симпатии?

- «Оренбург» - это все-таки домашняя команда, и он всегда у себя выглядят предпочтительно. «Урал» хорошо стартовал, но все-таки я отдам предпочтение хозяевам.

- Какие ожидания от матча ЦСКА – «Локомотив»?

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- На мой взгляд, сейчас «Локомотив» выглядит лучше. Но в конкретном матче все может быть, независимо от предыдущих игр сезона. Тем более это дерби, и настрой на такие матчи всегда особый. Жду результативной игры от этих соперников. Команды стараются играть в атаку, забивать, и это у них получается.

- «Балтика» и «Факел» очков пока не имеют. Кто победит?

- Обе команды стартовали неудачно. Но «Балтика» более мотивирована, судя по тем матчам, которые я видел в исполнении обоих клубов. Тем более балтийцы играют дома. Я отдам предпочтение именно им.

- Какие ожидания от матча «Зенит» - «Динамо»? Ждете потери очков питерцами?

- Мне кажется, вряд ли они потеряют очки. Все-таки «Зенит» сильный, и я не хочу его недооценивать. Понятно, что у клуба были потери ведущих футболистов, и такое повлияет на любую команду. Тем не менее, питерцы все равно показывают интересную игру, пусть она пока какая-то лоскутная, не цельная. Но там много футболистов очень высокого уровня. Клаудиньо сейчас вообще выглядит шикарно для любого чемпионата. А в «Динамо» идут реформы. В клубе пытаются все изменить и выйти на другой уровень, но пока это у них не очень хорошо получается. Поэтому я отдам предпочтение «Зениту».

- «Сочи» одолеет «Ахмат», у которого нет очков?

- Сочинцы стартовали более-менее неплохо, но все-таки «Ахмат» набирает обороты. С «Крыльями Советов» у него была совсем невнятная игра, а в следующем матче все были шокированы судейством Безбородова. Но команда начинает бежать, появляется мобильность, выздоравливают футболисты. Я жду набранных очков от «Ахмата». Какие-то очки он точно наберет.

Елена Григорьевская