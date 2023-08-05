Шмаров уверен, что «Зенит» не сможет пройти сезон без поражений

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» пройти весь сезон РПЛ без поражений.

«Я уверен, что этого не получится сделать, такого еще не было ни в чемпионате России, ни в чемпионате СССР. Даже у «Спартака» в 90-х этого не получилось, чудес не бывает», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

После двух матчей «Зенит» набрал четыре очка и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В третьем туре РПЛ подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Динамо». Матч состоится 6 августа, начало — в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.