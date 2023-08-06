Тихонов – о Барриосе: Он получил заслуженную красную карточку в игре с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался об удалении полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче против столичного «Динамо».

Экс-игрок сборной России отметил, что возможно, игрок хотел прервать намечающуюся опасную атаку.

«Я считаю, что это прямая красная карточка. Это не безрассудство. Хотел сбить, возможно, не успел убрать ногу, воткнулся», - заявил Тихонов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Стоит отметить, что спустя минуту после того, как колумбиец покинул поле, вышедший на замену Вячеслав Грулёв отметился голом и принес «Динамо» первую победу в сезоне.