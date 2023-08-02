Гагнидзе: Смолов по-прежнему является одним из лучших игроков РПЛ

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе высказался об игре нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова.

«Могу сказать, что мне очень комфортно играть с Фёдором — он любит футбол и по-прежнему является одним из лучших игроков РПЛ», — заявил грузинский хавбек в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, сейчас не особо корректно сравнение Фёдора Смолова и Артёма Дзюбы, поскольку в составе «Динамо» игрок не выполняет функции центрального нападающего.

Напомним, что Смолов вернулся в родной клуб в 2022 году. В 48 матчах форвард забил 21 гол.