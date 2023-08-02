Каряка считает, что отсутствие Семака не повлияет на «Зенит» в матче с «Динамо»

Российский тренер Андрей Каряка высказался об отсутствии наставника «Зенита» Сергея Семака в предстоящем матче против «Динамо».

Напомним, Семак был удален после игры с «Ростовом» (1:1) в рамках второго тура РПЛ. По словам Семака, Евгений Кукуляк заявил, что тот не имеет права к нему подходить.

«У Семака – большой тренерский штаб, он будет постоянно на связи. Его отсутствие абсолютно никак не должно повлиять на «Зенит», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Семаку, но получил отказ.

В третьем туре чемпионата России «сине-бело-голубые» сыграют с «Динамо» (6 августа).