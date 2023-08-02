Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Маркус Вендел не покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal, бразильский футболист рассказал своему окружению о ближайших планах. По информации источника, 25-летний Вендел хочет перейти во «Фламенго» в следующее трансферное окно.

Ранее стало известно, что трансфер игрока в бразильский клуб сорвался. По этой причине «Зенит» заявил футболиста на текущий сезон чемпионата России.

Контракт Вендела с петербургской командой рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 24 миллиона евро.