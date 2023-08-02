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Вендел останется в «Зените» до зимы слухи

02 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Маркус Вендел не покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal, бразильский футболист рассказал своему окружению о ближайших планах. По информации источника, 25-летний Вендел хочет перейти во «Фламенго» в следующее трансферное окно.

Ранее стало известно, что трансфер игрока в бразильский клуб сорвался. По этой причине «Зенит» заявил футболиста на текущий сезон чемпионата России.

Контракт Вендела с петербургской командой рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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