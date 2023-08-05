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Агент Карзева отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Динамо» эксклюзив

05 Августа 2023 • 17:31 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Ави Нимни, агент полузащитника турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Эдена Карзева, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном трансфере своего клиента в «Динамо».

«Правда ли, что «Динамо» вновь обращалось по Эдену летом? Нет, мы не вели с «Динамо» никаких разговоров», — заявил агент.

Ранее в израильской прессе сообщалось, что «Динамо» может вновь вернуться к кандидатуре Карзева, который мог оказаться в России прошлым летом.

Контракт 23-летнего хавбека с турецкой командой рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Истанбул Башакшехир Эден Карзев Ави Нимни трансферы футбола - лето 2023
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