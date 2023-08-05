Ави Нимни, агент полузащитника турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Эдена Карзева, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном трансфере своего клиента в «Динамо».

«Правда ли, что «Динамо» вновь обращалось по Эдену летом? Нет, мы не вели с «Динамо» никаких разговоров», — заявил агент.

Ранее в израильской прессе сообщалось, что «Динамо» может вновь вернуться к кандидатуре Карзева, который мог оказаться в России прошлым летом.

Контракт 23-летнего хавбека с турецкой командой рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,3 млн евро.