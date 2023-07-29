Полузащитник «Бенфики» Шикинью не пополнит состав московского «Динамо». Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован в услугах 28-летнего португальца.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Шикинью и его окружение не заинтересованы в переезде в Россию, игрок хочет остаться в Португалии. «Динамо» не делало предложение самому футболисту и «Бенфике», но наводило справки о стоимости футболиста и его желанию играть в РПЛ.

Текущий трудовой договор Шикинью с «Бенфикой» рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро.

​«Динамо» интересен полузащитник «Бенфики»