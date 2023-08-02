Гагнидзе — о президенте «Урала» Иванове: «Григорий Викторович — хороший человек, который многое делает для своего клуба»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе, ранее выступавший за «Урал», поделился мнением о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

Гагнидзе назвал Иванова хорошим человеком, который очень многое делает для своего клуба.

«Он безумно любит футбол. Это иногда проявлялось после матчей — он выплёскивал все свои эмоции, много жестикулировал. Это нормально, потому что он неравнодушен к игре и к своей команде», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

Напомним, Гагнидзе выступал за «Урал» на правах аренды в 2021 году. В общей сложности за команду из Екатеринбурга полузащитник провёл 13 матчей, в которых он результативными действиями отметиться не сумел.