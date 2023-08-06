Тимощук – о Венделе: Мы его оштрафовали и достаточно сильно

Тренер питерского «Зенита» Анатолий Тимощцк высказался о ситуации с бразильским полузащитником Венделом.

Специалист отметил, что в команде был разговор по ситуации с бразильцем, и он был достаточно сильно оштрафован.

«Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут», - заявил Тимощук на пресс-конференции.

Напомним, что Вендел вернулся в расположение «Зенита» с большим опозданием, он планировал покинуть команду с берегов Невы.

В матче третьего тура РПЛ против «Динамо» (2:3) Вендел появился на поле во втором тайме.