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Тимощук – о Венделе: Мы его оштрафовали и достаточно сильно

06 Августа 2023 • 21:51 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Тренер питерского «Зенита» Анатолий Тимощцк высказался о ситуации с бразильским полузащитником Венделом.

Специалист отметил, что в команде был разговор по ситуации с бразильцем, и он был достаточно сильно оштрафован.

«Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут», - заявил Тимощук на пресс-конференции.

Напомним, что Вендел вернулся в расположение «Зенита» с большим опозданием, он планировал покинуть команду с берегов Невы.

В матче третьего тура РПЛ против «Динамо» (2:3) Вендел появился на поле во втором тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук Маркус Вендел
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