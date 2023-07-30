Агент Тюкавина: «Динамо» не предлагало новый контракт

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об информации, что столичный клуб предложил игроку новый контракт.

Агент отметил, что не видел никаких вариантов нового соглашения, и ему никто ничего не присылал.

«Сейчас Костя — футболист «Динамо», он хорошо выполняет свою работу. Будет время — будем разговаривать», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что контракт форварда с «Динамо» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако он будет автоматически продлён при выполнении определённых условий.