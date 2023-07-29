Захарян в третий раз в карьере оформил «гол+пас» в матче РПЛ

Звезда московского «Динамо» Арсен Захарян всего в третий раз в карьере оформил гол и голевую передачу в рамках одного матча Российской премьер-лиги. Это случилось в субботней игре на выезде против самарских «Крыльев Советов» (3:3). Фактом делится Opta Sports.

Напомним, что на старте игры на 8-й минуте россиянин забил гол в ворота хозяев, а на 30-й ассистировал своему партнёру Константину Тюкавину.

Отметим, что у Захаряна набралось уже пять результативных действий в последних пяти матчах в рамках чемпионата России – два забитых гола и три ассиста.

Возможно, последний гол Захаряна за «Динамо»