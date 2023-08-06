Личка: «Мы брали Сазонова сюда туристом, а видите, как получилось»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (3:2) отметил игру Сабы Сазонова и оценил уход лидеров соперника.

- Саба Сазонов пропускал прошлый матч из-за микротравмы, вышел во втором тайме. Как его самочувствие и настроение, учитывая то, что пишут о переговорах с «Лионом»?

- Та же ситуация, что с Захаряном, то его «подписал» «Лацио», то «Фейеноорд», «Галатасарай» также видел. У Сабы была микротравма, он работал индивидуально. В четверг включился в группу с нами, в пятницу провел тренировку на 100% с командой. Мы его взяли с собой, можно сказать, сначала туристом, потому что планировали его готовить к игре с «Краснодаром». А видите, как получилось? Там выходил Марио Фернандес, Алип. Я хотел помочь в защите в верховой борьбе при кроссах, стандартах, угловых. Потому что мы были под давлением. Я знал и думал, что когда при счете 2:1 примерно на 75-й минуте будет больше игры через фланги с кроссами. Саба нам может помочь в такой ситуации, и он это сделал хорошо. Я очень рад также, что он выдержал 45 минут без каких-то проблем. Что будет завтра - увидим.

- Насколько изменился атакующий потенциал «Зенита» после ухода ряда игроков, в первую очередь, Малкома?

- Это потеря «Зенита», думаю, большая. Что говорить? Малком забил 23 гола плюс много ассистов. Для меня это игрок экстракласса. К сожалению, он ушел в Саудовскую Аравию. Я как футбольный болельщик лучше бы его видел в хорошей лиге Европы, потому что он еще молодой. Но дали хорошие деньги, сделали трансфер, он пошел туда. Вендел не играл два месяца, последние 10 дней тренируется с командой и выходит. Эти латиноамериканцы играют в натуральный футбол, как у меня в «Оренбурге» были Габи, Флорентин, Лукас Вера. Они играли в натуральный футбол, выходят без давления, радуются футболу. Видите, Вендел не работал полтора месяца при подготовке с командой, но он выходит на 45 минут и умеет и делает разницу.