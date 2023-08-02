Агент Вендела: «У нас по-прежнему есть варианты в Европе»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил информацию о сорвавшемся переходе своего клиента во «Флеменго».

Также агент отметил, что у футболиста остаются варианты продолжения карьеры в Европе.

«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение», — цитирует Рибейро Metaratings.

В минувшем сезоне 25-летний Вендел провёл за «Зенит» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.