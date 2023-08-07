Пономарёв: «Я доволен, что «Зенит» теряет очки»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура РПЛ.

Ветеран признался, что ему приятно смотреть на то, как главный фаворит сезона «Зенит» теряет очки, поскольку в РПЛ вновь появляется интрига и за чемпионатом становится интересно следить. По мнению Пономарёва, проблемы петербургской команды возникли по причине ухода бразильского нападающего Малкома.

«Я же говорил, что «Зенит» должен посыпаться с уходом Малкома и приходом Марио Фернандеса. Оборона у команды вообще плохая. Они держались до этого только за счёт хорошего нападения. Я доволен, что «Зенит» теряет очки», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.info.

Также Пономарёв усомнился в том, что возможные подписания новичков помогут «Зениту» решить свои проблемы.

После трёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 9 августа против «Крыльев Советов» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.