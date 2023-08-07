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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Я доволен, что «Зенит» теряет очки»

07 Августа 2023 • 12:06 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура РПЛ.

Ветеран признался, что ему приятно смотреть на то, как главный фаворит сезона «Зенит» теряет очки, поскольку в РПЛ вновь появляется интрига и за чемпионатом становится интересно следить. По мнению Пономарёва, проблемы петербургской команды возникли по причине ухода бразильского нападающего Малкома.

«Я же говорил, что «Зенит» должен посыпаться с уходом Малкома и приходом Марио Фернандеса. Оборона у команды вообще плохая. Они держались до этого только за счёт хорошего нападения. Я доволен, что «Зенит» теряет очки», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.info.

Также Пономарёв усомнился в том, что возможные подписания новичков помогут «Зениту» решить свои проблемы.

После трёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 9 августа против «Крыльев Советов» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Владимир Пономарёв
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