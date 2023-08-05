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Кобелев считает уход Малкома большой потерей для РПЛ

05 Августа 2023 • 16:56 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал уход из «Зенита» нападающего Малкома Филипе, который перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Стоимость сделки составила 60 миллионов евро.

«Если продажа игрока устраивает три стороны, то это правильный ход. Конечно, для нашей лиги уход Малкома — это потеря. Но клубу и игроку необходимо думать о будущем», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Специалист добавил, что ни один европейский клуб не дал бы «Зениту» 60 миллионов евро за Малкома, которые заплатил за игрока клуб из Саудовской Аравии.

После двух туров «Зенит» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев Аль-Хиляль Малком Филипе
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