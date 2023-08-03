​Игонин допускает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин допускает, что «Спартак» может конкурировать с питерцами в новом чемпионате России.

Отметим, что после двух туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе шесть зачётных баллов, а «Зенит» - четыре.

«Зенит», может быть, немного снизил темп, учитывая отъезд легионеров. Нужно перестраиваться, встраивать новых игроков, вносить какие-то изменения, наигрывать футболистов. Если «Спартак» продолжит в том же темпе, то, возможно, он может составить конкуренцию «Зениту», - сказал Игонин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Что касается «Спартака», то в XXI веке команда только два раза завоёвывала чемпионский титул – в 2001 и 2017 годах. Если брать прошлый сезон, то «красно-белые» финишировали в Премьер-лиге на третьей позиции.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Динамо», а «Спартак» - против «Рубина».