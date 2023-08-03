Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игонин допускает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом»

03 Августа 2023 • 21:27 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.60 2 2.08
05.08 17:30

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин допускает, что «Спартак» может конкурировать с питерцами в новом чемпионате России.

Отметим, что после двух туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе шесть зачётных баллов, а «Зенит» - четыре.

«Зенит», может быть, немного снизил темп, учитывая отъезд легионеров. Нужно перестраиваться, встраивать новых игроков, вносить какие-то изменения, наигрывать футболистов. Если «Спартак» продолжит в том же темпе, то, возможно, он может составить конкуренцию «Зениту», - сказал Игонин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Что касается «Спартака», то в XXI веке команда только два раза завоёвывала чемпионский титул – в 2001 и 2017 годах. Если брать прошлый сезон, то «красно-белые» финишировали в Премьер-лиге на третьей позиции.

В ближайшем туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Динамо», а «Спартак» - против «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Игонин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.08.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.61 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Августа
22:45 · Россия. Премьер-лига
​Малком поставил «Зенит» выше «Барселоны» в списке своих клубов
22:36 · Россия. Премьер-лига
Гранат надеется, что в «Динамо» доверяют Личке
22:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко: «Клотет искренне любит футбол, у него горят глаза»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Камано будет играть в одной лиге с Роналду и Бензема официально
22:13 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов дал прогноз на дерби ЦСКА – «Локомотив»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Не отвечаю за свои действия, когда праздную гол»
22:08 · Россия. Премьер-лига
​ПСВ отказался от Захаряна
22:01 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян назвал самых звёздных футболистов, против которых играл
21:28 · Россия. Премьер-лига
Владимир Хубулов: «Верю, что Гогниев скоро найдёт себе новый клуб»
21:27 · Россия. Премьер-лига
​Игонин допускает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом»
21:14 · Россия. Премьер-лига
​Полузащитник «Спартака» переходит в минское «Динамо»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Владимир Пономарёв: «ЦСКА ждут большие сложности в игре с «Локомотивом»
21:04 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отзаявил Зорина
20:56 · Россия. Премьер-лига
Владимир Пономарёв назвал слабое место ЦСКА
20:47 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, в чём Бонгонда – один из лучших в РПЛ
Все новости
Рекомендуем