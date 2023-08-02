Гагнидзе: «Зенит» не может гарантировать, что обыграет «Динамо» и станет чемпионом России»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению 20-летнего футболиста, «бело-голубые» способны обыграть любого соперника, в том числе и действующего чемпиона страны «Зенит».

«Каждый может обыграть каждого. «Зенит» не может гарантировать, что обыграет «Динамо» и станет чемпионом России. Мы побеждали их в Кубке в прошлом сезоне. У нас хорошая команда», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» и «Динамо» сойдутся в очном противостоянии в рамках третьего тура РПЛ. Эта игра состоится 6 августа и начнётся она в 19:00 по московскому времени.