Фомин высказался об удалении Барриоса в матче «Зенит» - «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об удалении игрока питерского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что ему сразу показалось, что колумбийцу нужно было, по крайней мере, показать желтую карточку.

«Мы сразу апеллировать стали к судьям. Момент в повторе не видел, но раз приняли решение показать красную карточку, значит так и есть», - приводит слова Фомина «РБ Спорт».

Главный арбитр матча Алексей Амелин удалил колумбийца на 91-й минуте только после просмотра VAR, спустя несколько минут Вячеслав Грулёв принес победу столичной команде.