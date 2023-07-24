Изменено время начала матча 3 тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют питерский «Зенит» и московское «Динамо». Он запланирован на 6 августа и пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Так, теперь стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени, сообщает официальный сайт РПЛ. Ранее встреча должна была состояться в 15:00.

Напомним, «Зенит» стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы над «Пари НН» в гостях (2:0), а «Динамо» проиграло дома «Краснодару» - 1:3.

В рамках второго тура динамовцы отправятся в гости в Самару к «Крыльям Советов», а «Зенит» - в Ростов-на-Дону к местному «Ростову».