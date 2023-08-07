Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (3:2).

- Барриос в эпизоде с Макаровым поступил непрофессионально?

- Что значит непрофессионально? Он как раз повёл себя как профессиональный футболист.

- Неожиданно.

- Он один из лучших игроков нашего чемпионата. Железный спортсмен, обладающий колоссальной волей. Всякое бывает, но подкат всегда чреват травмой. У нас по пять-семь раз за игру наступают на голеностоп, это нормально.

- Барриос получил красную карточку, когда «бело-голубые» выходили из обороны. У москвичей большие проблемы с этой линией?

- Нельзя отрывать оборону от остальной команды. Игра в обороне - это игра десяти человек против десяти, а не четверых против четверых. Надо строить оборону так, как это делает ЦСКА. В «Динамо» нападающие убегают, полузащитники не страхуют, оставляя защитников против соперников. Я бы не сказал, что в «Динамо» слабые оборонительные игроки.